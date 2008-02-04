В Сербии завершились выборы президента

Предварительно, после обработки 99% биллютеней лидирует Борис Тадич. Он набирает 50,57% голосов, а его соперник - кандидат от Радикальной партии Сербии Томислав Николич - 47,71%.

Окончательные результаты будут объявлены через несколько дней. В ходе предвыборной кампании Тадич, возглавляющий Демократическую партию, выступал за сближение с Евросоюзом. Его оппонент Николич предлагал избирателям ориентироваться на Россию.

Они разделили сербский электорат практически на две равные части. Наблюдатели настроились на долгий и тщательный подсчет голосов, учитывая, что в первом туре Николич опередил Тадича всего на 4,5 %.

Во втором - оппоненты тоже пришли к финишу с небольшим отрывом друг от друга. Сербских радикалов эти цифры повергли в шок, однако Томислав Николич повел себя по отношению к сопернику предельно корректно и признал его победу.

Основной идей предвыборной программы Бориса Тадича была интеграция страны в Евросоюз. Он появился на публике через 3 часа после того, как закрылись избирательные участки.

Оба кандидата, несмотря на различные векторы, которых они придерживаются во внешней политике, схожи в одном: оба политика категорично против предоставления независимости Косово.

Хотя договорно-правовую базу двустороннего сотрудничества аналитики характеризуют как развитую. Ведь Беларусь и Сербию связывает 15 межгосударственных и межправительственных договоров.

В 2006 году товарооборот между нашими странами составил 37,5 миллионов долларов США, в минувшем 2007-м - объемы взаимного белорусско-сербского экономического интереса были не намного больше.

Внимание мирового сообщества в эти дни было приковано не только к Белграду, но и к Приштине. Правительство косовских албанцев заявило о готовности провозгласить независимость края в одностороннем порядке.

Сербия выбрала Европу, однако раскол в стране сохраняется, пишет испанская "El Pais". Европейский союз может немного расслабиться и продолжить реализацию своих планов в Косово, не опасаясь, что в Белграде придется иметь дело с ультранационалистами. Как бы то ни было, путь к полному отделению сербской провинции по-прежнему полон опасностей, предупреждает газета.

Британская "The Guardian", сообщая о победе Тадича, называет его предпочтительным для ЕС кандидатом, однако напоминает, что по косовскому вопросу Брюссель и Белград расходятся.

В ходе предвыборной кампании стали очевидны разделившие Сербию глубокие разногласия, однако в результате измученная балканская страна предпочла обратиться не к Москве, а к Западу, делает вывод "The Times".

Однако, непонятно, как Тадич собирается вступать в ЕС, не отдавая Косово. То, что Брюссель и Вашингтон этот обмен для себя решили - очевидно. Если избранный президент окажется стойким в отношении статуса края Косово - то, возможно, ему придется пересмотреть внешний вектор. Но, как всегда, в подобных перипетиях будет страдать народ.