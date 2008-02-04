Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили перспективы сотрудничества Беларуси и России

Встреча глав двух государств прошла в неофициальной обстановке в резиденции "Бочаров ручей". В числе затронутых на встрече вопросов глав двух государств - расширение торгово-экономических связей, контакты в оборонной сфере, транзит через белорусскую территорию, обустройство внешних границ, координация действий на международной арене в рамках проводимой совместной внешней политики.



Во время переговоров рассматривалась возможность участия Беларуси в реализации национальных проектов и федеральных программ России. Особое внимание было уделено взаимодействию в сфере спорта и туризма. Так, белорусская сторона предложила рассмотреть возможность строительства в числе олимпийских объектов в Сочи и белорусского объекта.



Встреча президентов в Сочи - логическое продолжение контактов в рамках договоренностей, достигнутых в Минске в декабре 2007 года во время визита Владимира Путина в Беларусь и заседания Высшего Госсовета Союзного государства.



А за несколько часов до нынешней встречи с президентом России, Александр Лукашенко в неформальной обстановке обсудил с Виктором Зубковым и Дмитрием Медведевым некоторые вопросы белорусско-российского сотрудничества.