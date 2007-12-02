Россия выбирает депутатов Госдумы 5-го созыва

Нынешние выборы проходят при достаточно высокой активности граждан.

По данным Избиркома явка избирателей на 14 часов по московскому времени 2 декабря составила без малого 42,5%. Причем в ряде восточных регионов страны, где выборы уже завершены, явка превысила показатели предыдущих думских выборов 2003 года на 10-15%.

Серьезных нарушений в ходе голосования пока не зафиксировано.

Напомним, в выборах в Государственную думу России принимает участие 11 политических партий. Выборы впервые проходят исключительно по пропорциональной системе, то есть все депутаты избираются только по партийным спискам. В парламент пройдут лишь те партии, которые смогут набрать не мене 7% голосов.

Первые результаты голосования будут объявлены после 21.00 по московскому времени, когда закроются избирательные участки в самом западном российском регионе - Калининградской области. К этому времени уже планируется обработать бюллетени на Дальнем Востоке. А в целом по стране предварительные результаты выборов Центризбирком планирует обнародовать уже завтра - 3 декабря - утром.

Проголосовать на выборах в Госдуму можно более чем в 140 странах мира. Сегодня в Беларуси работают избирательные участки для россиян, проживающих или временно находящихся на территории Беларуси. Всего их семь - в Минске, Витебске, Гомеле, Могилеве, Бресте, Гродно, а также в поселке Клецк-2, где проживают российские военнослужащие. Как в России, в нашей стране голосование проходит с 8.00 и до 20.00. Согласно статистике, сейчас в Беларуси постоянно проживает более 70 тысяч российских граждан.