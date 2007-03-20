В Польшу пропустят только по действительному паспорту

Пограничная служба Польши с 1 апреля будет пропускать белорусских граждан через госграницу только по действительному паспорту, в котором имеется действующая польская виза. Граждане, которые имеют два паспорта, в том числе один недействительный, но с действующей польской визой, не будут пропущены на польскую территорию. До 1 апреля действует переходный период, во время которого владельцам двух паспортов будет разрешено единожды въехать на территорию Польши.