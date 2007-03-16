Сенат США против вывода войск из Ирака

Сенат США высказался против законопроекта о выводе войск из Ирака. Согласно документу, американский военный контингент должен покинуть страну до марта следующего года.Демократическая партия предлагала начать вывод военных уже в течение ближайших 120 дней. Чтобы принять документ, демократам не хватило 12 голосов. В то же время, несколькими часами ранее большинство членов профильного комитета по ассигнованиям Палаты представителей конгресса США проголосовали за закон, обязывающий правительство завершить вывод войск к 1 сентября 2008 года. Документ предусматривает выделение на эти цели 120 миллиардов долларов и будет рассмотрен на следующей неделе.