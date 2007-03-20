ОДКБ против наркотиков

В Минске на заседании Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию распространению наркотиков стран ОДКБ будут обсуждаться вопросы противодействия распространению наркотиков. 20 марта в Минске в здании Национальной библиотеки будет подписан ряд документов, касающихся сотрудничества в этой сфере. Кроме этого, представители стран ОДКБ подведут итоги спецоперации "Канал-2006", которая была проведена в минувшем году". Планируется, что в заседании примут участие представители России, Армении, Казахстана, Таджикистана и Туркмении.