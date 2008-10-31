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В Москву прибыл ливийский лидер Муаммар Каддафи

31 октября 2008 11:34
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Приглашение посетить Россию он получил от Владимира Путина, который посещал Ливию в апреле 2008 года, ещё будучи Президентом. Цель визита — развитие двусторонних отношений. Каддафи намерен встретиться с Президентом Медведевым и обсудить перспективы ближне-восточного урегулирования, будущее иранской ядерной программы и ситуацию в Ираке. Ещё одной важной темой на переговорах станет активизация торгово-экономического сотрудничества. В воскресенье ливийский лидер прибудет с визитом в Беларусь.

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