Прямой эфир

Сенаторы белорусского парламента встретились на своей первой сессии

31 октября 2008 08:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Традиционно, она вся была посвящена организационным вопросам, тем не менее много сегодня говорили и о работе, предстоящей в следующие четыре года.

В зале – почти полный состав верхней палаты. Сегодня они впервые собрались все вместе. Это яркие представители общества, отметила, открывая заседание, глава Центризбиркома Лидия Ермошина. 16 сенаторов уже работали в предыдущих созывах, 35  членов Совета Республики  имеют государственные награды и 12  -- ученые степени и звания.  Признав полномочия палаты, сенаторы дали старт работе в новом созыве.  

Символично, что кандидатуру на  пост председателя  Совета Республики представил экс-спикер  верхней палаты Геннадий Новицкий. И сенаторам не понадобилось много времени для раздумий. Единогласно поддержана  кандидатура Бориса Батуры, бывшего губернатора Могилёвской области. По его мнению,  главная задача парламента - обеспечить стабильное развитие общества. В основе преемственности --  принцип ответственности за судьбу страны.  Государству нужны законы нового поколения.

Вице-спикером избран не менее известный в стране человек. Доктор физико-математических наук, профессор - Анатолий Рубинов. Он прошел путь от младшего научного сотрудника до первого заместителя главы Администрации Президента.

Сегодня же сенаторы выбрали и  руководителей всех пяти постоянных комиссий.  Как и в нижней палате, две из них - возглавили женщины. Это Нина Мазай,  известная как первая женщина-посол и Антонина Морова, бывший министр  труда и социальной защиты. Кстати, в её комиссию, по образованию, науке, культуре и социальному развитию вошло наибольшее  число сенаторов.

Президентская квота в формировании Совета Республики может быть использована уже после новых кадровых назначений. Как показывает практика Глава государства всегда оставляет некий сенаторский резерв, чтобы быть свободным в кадровых решениях.

 

Другие новости рубрики

Все новости
31 октября 2008 08:45

В нижней палате белорусского парламента сформирован персональный состав 14-ти постоянных комиссий

31 октября 2008 08:45

В Вене пройдут белорусско-австрийские межмидовские консультации

30 октября 2008 17:55

Президент Беларуси провел совещание по вопросам внутренней и внешней политики государства