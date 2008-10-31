Сенаторы белорусского парламента встретились на своей первой сессии

Традиционно, она вся была посвящена организационным вопросам, тем не менее много сегодня говорили и о работе, предстоящей в следующие четыре года.

В зале – почти полный состав верхней палаты. Сегодня они впервые собрались все вместе. Это яркие представители общества, отметила, открывая заседание, глава Центризбиркома Лидия Ермошина. 16 сенаторов уже работали в предыдущих созывах, 35 членов Совета Республики имеют государственные награды и 12 -- ученые степени и звания. Признав полномочия палаты, сенаторы дали старт работе в новом созыве.

Символично, что кандидатуру на пост председателя Совета Республики представил экс-спикер верхней палаты Геннадий Новицкий. И сенаторам не понадобилось много времени для раздумий. Единогласно поддержана кандидатура Бориса Батуры, бывшего губернатора Могилёвской области. По его мнению, главная задача парламента - обеспечить стабильное развитие общества. В основе преемственности -- принцип ответственности за судьбу страны. Государству нужны законы нового поколения.

Вице-спикером избран не менее известный в стране человек. Доктор физико-математических наук, профессор - Анатолий Рубинов. Он прошел путь от младшего научного сотрудника до первого заместителя главы Администрации Президента.

Сегодня же сенаторы выбрали и руководителей всех пяти постоянных комиссий. Как и в нижней палате, две из них - возглавили женщины. Это Нина Мазай, известная как первая женщина-посол и Антонина Морова, бывший министр труда и социальной защиты. Кстати, в её комиссию, по образованию, науке, культуре и социальному развитию вошло наибольшее число сенаторов.

Президентская квота в формировании Совета Республики может быть использована уже после новых кадровых назначений. Как показывает практика Глава государства всегда оставляет некий сенаторский резерв, чтобы быть свободным в кадровых решениях.