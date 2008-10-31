В Вене пройдут белорусско-австрийские межмидовские консультации

Расширение политического диалога между Беларусью и Австрией, как в двустороннем формате,так и по линии Беларусь-ЕС — главная их тема. Сегодня в Вене стороны рассмотрят совершенствование договорно-правовой базы, взаимодействие в рамках международных организаций, обменяются мнениями по актуальным проблемам мировой политики. За 8 месяцев этого года взаимный товарооборот между Беларусью и Австрией увеличился почти на треть по сравнению с 2007-ым.