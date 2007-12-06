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Проект Бюджетного кодекса приняли в первом чтении

06 декабря 2007 08:53
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Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси в рамках 7-й сессии рассмотрели 8 законопроектов. Документ устанавливает общие принципы организации и функционирование бюджетной системы, определяет правовое положение субъектов бюджетных отношений. Министерство финансов Беларуси считает оптимальной ставку НДС на уровне 20%.

При этом, глава ведомства Николай Корбут не исключил, что повышение ставки НДС в 2008 году с 18% до 20% может незначительно повлиять на уровень инфляции в стране. "По госсчету дефицита не будет", подчеркнул министр.

Кроме того, сегодня в первом чтении парламентарии приняли поправки в Хозяйственный процессуальный кодекс.

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