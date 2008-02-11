В Мингорисполкоме обсудили демографическую ситуацию в столице

Как было отмечено, рождаемость в городе растет. Особенно порадовали показатели прошлого года.

Так в 2007-м в Минске на свет появились почти 19,5 тысяч минчан. В свою очередь показатели младенческой смерти меньше, чем среднеевропейские показатели.



Также специалисты отметили снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в Минске. В учреждения здравоохранения столицы на прошлой неделе обратились более 35 тысяч человек, что на 8% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Всего за время подъема эпидемии в больницы Минска госпитализировано 735 человек, смертельных случаев по причине заболеваемости не отмечено. В целом, по оценке главного санитарного врача столицы, ситуация относительно гриппа и ОРВИ в городе спокойная и управляемая.