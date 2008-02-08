Президент страны произвел ряд кадровых назначений

Александр Лукашенко назначил председателем Конституционного Суда Республики Беларусь Петра Миклашевича, освободив его от должности генерального прокурора.

Как сообщает пресс-служба главы государства, бывший председатель Конституционного суда Григорий Василевич сегодня Президентом страны назначен генеральным прокурором Беларуси.

Сегодня же в первой половине дня еще в должности генерального прокурора Петр Миклашевич доложил Президенту об итогах работы ведомства за год. Так, уровень преступности в Беларуси снизился почти на 6%. Александр Лукашенко потребовал активизировать работу по предупреждению и выявлению правонарушений. Особое внимание глава государства также обратил на выполнение Программы по борьбе с коррупцией.

Президент Беларуси потребовал активнее пресекать преступления в сфере экономики и госуправления. По информации Генпрокуратуры, в 2007 году уже активно реализовывались мероприятия в рамках Государственной программы по борьбе с коррупцией до 2010 года.

Число коррупционных преступлений в Беларуси сократилось почти на 9%. Фактов хищений путем злоупотребления служебными полномочиями зафиксировано меньше почти на 200. Сократилось и число случаев злоупотребления властью или служебными полномочиями. При этом незначительно возросли цифры статистики по фактам взяточничества.

Преступность и коррупция по-прежнему - факторы социальной напряженности. Они негативно сказываются на экономическом развитии страны, - отметил сегодня Александр Лукашенко. Президент потребовал повысить координирующую роль прокуратуры в борьбе с преступностью и коррупцией, в защите конституционных прав граждан и государственных интересов.

Александр Лукашенко также поручил повысить прокурорский надзор за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов.



