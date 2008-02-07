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В Минске проходят окружные выборы в Молодежную палату при Мингорcовете депутатов

07 февраля 2008 15:26
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В них участвуют около 300 старшеклассников. Это победители первого тура, который прошел во всех школах столицы. Выборы организованы в виде "деловой игры": выступления кандидатов, инициативных групп и брифинг. По итогам тура выберут 55 представителей - по одному от округа. Они и войдут в Молодежную палату. Раз в квартал школьники смогут участвовать в сессиях Совета депутатов, где будут рассматривать их предложения. Однако депутатскими полномочиями, само собой, старшеклассников не наделят.

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