В Ирландии проходит повторный референдум по Лиссабонскому договору

Документ призван заменить Конституцию Европейского союза и касается реформы руководящих структур ЕС.

На предыдущем голосовании в июне прошлого года ирландские избиратели высказались против договора. Вынести договор на повторный референдум правительство Ирландии решилось после получения ряда гарантий со стороны стран Евросоюза. В частности, они закрепляют за Дублином право на суверенитет в областях налогообложения, сохранения нейтралитета и запретов на аборты.

Если сегодня ответ также будет отрицательным, Евросоюз останется без президента, а присоединение и интеграция новых членов в ЕС будет отложена на неопределенное время. Результатов голосования ирландских избирателей с опасением ожидают во всех странах Евросоюза. Впрочем, по мнению экспертов, на этот раз неуступчивые ирландцы могут и согласиться. По последним опросам, лишь 27 процентов граждан республики относит себя к «евро-скептикам».