В Ирландии стартовал повторный референдум по Лиссабонскому соглашению

Он призван заменить Конституцию Европейского союза и касается реформы руководящих структур ЕС.

В прошлом году ирландцы отвергли документ. Против него высказались почти 54 процента избирателей. Вынести договор на повторный референдум правительство Ирландии решилось после получения ряда гарантий со стороны стран Евросоюза. В частности, они закрепляют за Дублином право на суверенитет в областях налогообложения, сохранения нейтралитета и запретов на аборты.

По мнению экспертов, на этот раз Ирландия проголосует «за». По последним опросам, лишь 27 процентов граждан республики относит себя к евроскептикам.