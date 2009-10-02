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В Ирландии стартовал повторный референдум по Лиссабонскому соглашению

02 октября 2009 08:05
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Он призван заменить Конституцию Европейского союза и касается реформы руководящих структур ЕС.

В прошлом году ирландцы отвергли документ. Против него высказались почти 54 процента избирателей. Вынести договор на повторный референдум правительство Ирландии решилось после получения ряда гарантий со стороны стран Евросоюза. В частности, они закрепляют за Дублином право на суверенитет в областях налогообложения, сохранения нейтралитета и запретов на аборты.

По мнению экспертов, на этот раз Ирландия проголосует «за». По последним опросам, лишь 27 процентов граждан республики относит себя к евроскептикам.

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