Беларусь и Черногория продлили безвизовый режим

Президент Беларуси одобрил заключение путем обмена нотами межправительственного соглашения с Черногорией о взаимных поездках граждан.

В частности, без виз имеют право въезжать, выезжать и пребывать на территории государства другой стороны сроком до 90 дней с даты въезда владельцы дипломатических и служебных паспортов. Сроком до 30 дней с даты въезда - граждане, имеющие туристические ваучеры, приглашения или документы, подтверждающие сообщения о тяжелой болезни или смерти близкого родственника либо члена семьи.

Водители и члены экипажей автотранспортных средств имеют право безвизового въезда сроком до 30 дней на основании разрешения на проезд по территории государства другой стороны, выданного компетентным органом этого государства или заменяющих это разрешение документов.

Кроме того, безвизовый режим поездок сохранится также для граждан, направляемых на работу в дипломатические представительства, консульские учреждения и представительства при международных организациях, и проживающих с ними членов их семей в течение всего срока аккредитации, и граждан, имеющих документы, которые подтверждают право их временного или постоянного проживания на территории государства другой стороны.

«Общая продолжительность пребывания граждан одного государства на территории другого не должна превышать 180 дней в течение года (90 дней в течение 6 месяцев) с даты первого въезда», - сообщили в пресс-службе главы государства.

Там также отметили, что соглашением предусмотрено право каждой из сторон отказать во въезде лицам, пребывание которых в своем государстве сочтет нежелательным, или ограничить срок их пребывания, а также временно приостановить полностью или частично действие с соглашения в интересах обеспечения национальной безопасности, охраны общественного порядка или здоровья граждан, незамедлительно проинформировав об этом другую сторону.

Соглашение будет временно применяться с 1 октября 2009 года до его вступления в силу, передает «Интерфакс-Запад».