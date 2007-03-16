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В Будапеште новая волна беспорядков

16 марта 2007 09:20
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В ходе ночных манифестаций в венгерской столице 10 человек получили ранения. Противостояние между полицией и участниками антиправительственных выступлений продолжались несколько часов. Активисты молодежных анархистских организаций возводили баррикады и поджигали их, закидывали камнями и бутылками прибывших на место полицейских. В ответ спецназ применил водяные пушки и слезоточивый газ. К середине ночи демонстранты покинули центр мегаполиса. Напомним, столкновения начались после демонстрации оппозиционных сил. Она была приурочена к празднованию годовщины революции 1848 года. Противники нынешнего Кабинета министров вывели на улицы около 100 тысяч человек.

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