В Будапеште новая волна беспорядков

В ходе ночных манифестаций в венгерской столице 10 человек получили ранения. Противостояние между полицией и участниками антиправительственных выступлений продолжались несколько часов. Активисты молодежных анархистских организаций возводили баррикады и поджигали их, закидывали камнями и бутылками прибывших на место полицейских. В ответ спецназ применил водяные пушки и слезоточивый газ. К середине ночи демонстранты покинули центр мегаполиса. Напомним, столкновения начались после демонстрации оппозиционных сил. Она была приурочена к празднованию годовщины революции 1848 года. Противники нынешнего Кабинета министров вывели на улицы около 100 тысяч человек.