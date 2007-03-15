Европейская политика соседства - база укрепления отношений с Беларусью

Зарубежные парламентарии обсудят в Минске возможности Беларуси в Европейской политике соседства.

Семинар, посвященный этой теме, организован Палатой представителей белорусского парламента с участием Рабочей группы Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по Беларуси. Открывается мероприятие с сессии под названием "Европейская политика соседства: представление взглядов из ЕС и Беларуси". Она проходит в зале саммитов Национальной библиотеки.

Учитывая экспортоориентированный характер белорусской экономики, тесные экономические контакты с Евросоюзом имеют все большее значение для нашей республики. Через Беларусь проходят крупнейшие наземные транспортные пути. В Европу через нашу страну поступает около 20% газа и 50% нефти, импортируемых из России. Поэтому роль Беларуси в создании единой инфраструктуры транспортировки энергоносителей в Европу нельзя игнорировать или приуменьшать.

Евросоюз и Беларусь заинтересованы в развитии взаимовыгодного сотрудничества. Такое мнение было озвучено в ходе семинара. Именно в налаживании системных связей и развитии добрососедских отношений Евросоюз видит гарантии собственной внешней безопасности. Белорусские парламентарии и впредь намерены искать пути диалога с европейскими коллегами, но только в том случае, если Евросоюз также будет проявлять заинтересованность в развитии добрососедских отношений.

Визит зарубежных парламентариев продлится по 17 марта.