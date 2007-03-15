ООН ужесточает санкции против Ирана

Пять постоянных стран-членов Совета Безопасности ООН и Германия представят 15 марта согласованный проект резолюции об ужесточении санкций в отношении Ирана. Дипломаты предлагают пойти на такой шаг в ответ на отказ Тегерана свернуть ядерную программу. Ужесточение санкций предполагает введение эмбарго на поставки военной техники в Исламскую Республику, замораживание иностранных финансовых активов, ограничения по международным кредитам и запрет на зарубежные поездки иранцев, связанные с ядерными и ракетными программами.