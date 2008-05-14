Свое слово в медицине сегодня сказали белорусские парламентарии

Депутаты приняли новую редакцию закона "О здравоохранении".

Помимо формальных поправок, проект строго прописывает права и обязанности пациента и врача, затронут изменения и деятельность частных медучреждений. Кроме всего прочего сегодня депутаты приняли 15 законопроектов, в числе которых и долгожданный "Об ипотеке", ратифицировали ряд международных соглашений.

Почти многодетная мама Татьяна со вкусной фамилией Сластенина в детскую поликлинику заглядывает регулярно – то старшенькую врачу-специалисту показать, то младшенькому прививку сделать. Скоро и ещё одного принесет – на учет ставить.

3-я детская поликлиника уже несколько лет удерживает статус "самой-самой". И материальная база хорошая, и персонал высококвалифицированный. На днях исполнили давнюю мечту – приобрели современный диагностический аппарат.

Дополнения в старый закон "О здравоохранении" вносила сама жизнь. Помимо формальных поправок определений, проект должен коренным образом изменить порядок предоставления сведений о состоянии здоровья пациента. Также буквой закона сегодня закрепили права и обязанности медработников и ответственность частных лечебных учреждений.

В целом сегодняшнее заседание нижней палаты парламента прошло с яркой медицинской направленностью. Кроме принятого во втором чтении закона "О здравоохранении" именно сегодня парламентарии ратифицировали белорусско-российское соглашение о взаимопоставки лекарственных средств, отменяющее лицензирование ввоза белорусских лекарств в Россию. Предполагается, так же что соглашение не только существенно упростит процедуру экспорта и импорта, но и защитит белорусов от ввоза поддельных лекарств.