Официальный Минск готов к сотрудничеству с Евросоюзом, но на принципах партнерства

Об этом заявил сегодня Президент Александр Лукашенко в интервью информационному агентству "Рэйтер".

Отвечая на вопрос репортёра агентства относительно перспектив взаимодействия Беларуси и ЕС, глава государства выразил готовность к улучшению отношений, но исключительно на принципах невмешательства во внутренние дела Беларуси.

Это уже второе интервью белорусского Президента информагентству "Рэйтер". Предыдущее состоялось год назад. Сегодня репортёры интересовались теми изменениями, что произошли в Беларуси недавно, особенно в экономической сфере.

Александру Лукашенко было адресовано около 20 вопросов: Россия, цены на газ, европейский вектор и американский. Касаясь вопросов, связанных с сокращением персонала посольства США в Минске, Президент заявил, что нам не нужны дипломаты, которые работают во вред стране. Беларусь не форсирует процессы ухудшения отношений с США, добавил Глава государства.

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