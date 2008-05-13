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Беларусь достойно выполняет свои обязанности, как в составе Союзного государства, так и в ОДКБ

13 мая 2008 15:23
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Об этом заявил сегодня Президент Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарём этой организации - Николаем Бордюжей.

Глава государства пояснил, что в настоящее время существуют трудности, в частности с Евросоюзом, представителями США, но при этом проблем сегодня намного меньше. Николай Бордюжа отметил, что обстановка в ряде регионов мира сегодня непростая. В тоже время, по его словам,  Беларусь  всегда была одним из самых активных членов Организации и  руководство  страны занимает достаточно серьезную позицию по сохранению как собственной, так и коллективной безопасности. 

Подготовка к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности на уровне глав государств – один из ключевых вопросов встречи. В том числе и дальнейшее развитие ОДКБ.  Напомню, в 2006-ом в Минске было принято решение о преобразовании военно-политической организации ОДКБ в новую универсальную структуру. Её задача -  реагировать на все категории вызовов и угроз. Николай Бордюжа так же сообщил, что один из приоритетов для ОДКБ сегодня - сближение  с  ЕврАзЭс.

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