Беларусь достойно выполняет свои обязанности, как в составе Союзного государства, так и в ОДКБ

Об этом заявил сегодня Президент Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарём этой организации - Николаем Бордюжей.

Глава государства пояснил, что в настоящее время существуют трудности, в частности с Евросоюзом, представителями США, но при этом проблем сегодня намного меньше. Николай Бордюжа отметил, что обстановка в ряде регионов мира сегодня непростая. В тоже время, по его словам, Беларусь всегда была одним из самых активных членов Организации и руководство страны занимает достаточно серьезную позицию по сохранению как собственной, так и коллективной безопасности.

Подготовка к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности на уровне глав государств – один из ключевых вопросов встречи. В том числе и дальнейшее развитие ОДКБ. Напомню, в 2006-ом в Минске было принято решение о преобразовании военно-политической организации ОДКБ в новую универсальную структуру. Её задача - реагировать на все категории вызовов и угроз. Николай Бордюжа так же сообщил, что один из приоритетов для ОДКБ сегодня - сближение с ЕврАзЭс.

