Старт всенародному празднику дал глава государства

Военный парад и театрализованное спортивно-молодежное шествие в столице стали массовыми и зрелищными мероприятиями. К стеле "Минск - город-герой" пришли около 200 тысяч зрителей.

На проспекте Машерова уже с самого утра было многолюдно. Каждый хотел занять место поудобней и повыгодней. Публика собралась разных возрастов. Молодежь пришла, чтобы узнать, а ветераны, чтобы вспомнить - как Минск освобождали 3 июля 1944-го.

Сегодня на проспекте Машерова дань отдавали победителям. Их привезли на автобусах. Были подготовлены специальные трибуны. Ветераны вспоминали и рассказывали о событиях более чем полувековой давности. Радовались тому, что их подвиг не забыт подрастающим поколением.

По традиции открыл сегодняшний праздник глава государства. Александр Лукашенко обратился к ветеранам и жителям Беларуси. Президент отметил, что наш народ, перенесший беды фашистской оккупации и познавший радость Великой Победы, всегда будет помнить, какая цена уплачена за мир и независимость.

Александр Лукашенко, говоря о миллионных жертвах Великой Отечественной, сказал, что это должно было заставить всех политиков помнить об итогах войны. Однако сегодня количество и масштабы вызовов и угроз международной безопасности не уменьшаются.

Глава государства отметил, что Великая Победа над нацизмом одержана общими усилиями мирового сообщества. И мы высоко ценим вклад в борьбу с фашизмом всех стран антигитлеровской коалиции. Однако Беларусь приняла на себя первый и самый сильный удар. Но народ сумел выстоять. И несмотря ни на какие угрозы государство обеспечит национальную безопасность и в современном мире.

После торжественной речи Президента на проспекте Машерова состоялся военный парад войск минского гарнизона. Перед трибунами торжественно прошли расчеты солдат и офицеров военной академии, академии внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям, курсанты военных факультетов гражданских вузов. Самым зрелищным стало выступление роты Почетного караула.

Спортивно-молодежное театрализованное шествие поразило зрителей своей массовостью. Здесь было представлено 13 отдельных эпизодов. Спортсмены и актеры очень символично и красочно преподнесли сове мастерство. Всего в этом зрелищном мероприятии приняло участие более 4 тысяч человек. Оно продлилось около 40 минут.