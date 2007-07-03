К подножию памятников Беларуси легли венки и цветы

На проспекте Победителей у стелы "Минск - город-герой" завершился военный парад и театрализованное спортивно-молодежное шествие.

Венки и цветы легли сегодня к подножию всех памятников и мемориалов Беларуси. В Минске торжественная церемония возложения прошла у монумента Победы на проспекте Независимости. Первым, традиционно венок к обелиску возложил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Дань памяти отдали также представители госорганов, общественных объединений, международных организаций, дипкорпуса, православной и католической конфессий. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

И сегодня в Свято-Духовом кафедральном соборе почтили память всех тех, кто, жертвуя своей жизнью, принес нам долгожданную победу. В Великой Отечественной войне наша страна среди всех республик бывшего Советского Союза понесла самый значительный урон, потеряв каждого третьего жителя. В поминальной церемонии принял участие Президент страны Александр Лукашенко.

После торжественных мероприятий праздничные гуляния переместились в районы столицы. Только в Минске сегодня пройдет 240 мероприятий. Своими выступлениями минчан и гостей столицы порадуют творческие коллективы Минска, а также русского, украинского, молдавского и армянского национальных обществ в Беларуси.

Праздничная концертная программа проходит и на площадке у Национальной библиотеки Беларуси.