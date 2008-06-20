Совет Республики принял законопроект "О гарантированном возмещении банковских вкладов физлиц"

Документ определяет правовые основы возмещения денежных средств, в тех случаях, когда банк сам не может выполнить свои обязательства перед вкладчиком.

Законопроект гарантирует 100-процентное возмещение вкладов, не превышающих 5 тысяч евро в эквиваленте в каждом банке. Выплаты должны производиться в течение месяца после подачи соответствующего заявления. А заниматься возмещением вкладов будет Агентство по возмещению банковских вкладов физлиц. Оно же будет разбираться и с банком-должником.



Всего же на заседании Совета Республики Национального собрания Беларуси рассмотрят более 30 вопросов. Также, в повестке дня – проекты законов "Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета за 2007-й год" и "О Национальном собрании". Сенаторы намерены одобрить внесение изменений и дополнений в законы "О правах ребенка", "Об особо охраняемых территориях", а также в Гражданский процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы. Совет Республики ратифицирует и ряд международных соглашений.