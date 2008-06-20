В Брюсселе пройдет экстренный саммит ЕС

Участники должны определиться с дальнейшей судьбой лиссабонского договора.

После того, как Ирландия отвергла проект новой европейской конституции, руководство Евроосоюза оказалось в сложном положении. Прошедшая накануне острая дискуссия результата не принесла. Скептическое отношение к документу высказала Чехия.

Между тем, как заявил президент Франции Николя Саркози, пока участники европейского сообщества не договорятся между собой, о расширении ЕС не может быть и речи.

Тем временем, все больше европейских аналитиков склоняются к тому, что итоговое решение о судьбе Лиссабонского соглашения будет отложено до осеннего саммита Евросоюза в октябре этого года.

