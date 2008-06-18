Совет "Беларусь-ЕС" сделает все возможное для возвращения Беларуси в Генеральную систему преференций Евросоюза

Об этом сегодня в Минске сообщил председатель Совета Джеймс Уилсон.

Он подчеркнул, что решение отмены для Беларуси торговых преференций было политизированным. Поэтому и вернуть их сейчас так трудно. Уже выработаны рекомендации и известен механизм – ставить во главу угла экономику. Так как в результате отмены льгот пострадали конкретные предприятия и люди. Несмотря на это, многие белорусские предприятия успешно работают в странах Евросоюза. Это хороший пример для других.

"На европейском рынке высокая конкуренция, - Джон Грейстон, член Совета делового сотрудничества "Беларусь-ЕС". - И она с каждым годом возрастает. Производителям приходится не только повышать качество, но и понижать цены. Я уверен, что многие белорусские предприятия смогут выйти на рынок ЕС и завоевать определенные позиции на нем. Наша задача предупредить их о возможных подводных камнях на этом пути".

