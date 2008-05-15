Совет Республики Национального собрания Беларуси на очередном заседании сессии рассматривает 11 вопросов
Речь идёт о качестве и безопасности продовольствия, об исключении нелегального оборота нефтепродуктов и обеспечении прозрачности операций.
Также речь идет о создании более благоприятных условий для ввоза в Беларусь нефтяного жидкого топлива железнодорожным и трубопроводным транспортом. Кроме того, рассматривают законопроекты о ратификации соглашений между правительством Беларуси и правительствами Венгрии, Южной Кореи, Финляндии, Северной Кореи и Венесуэлы.