Совет Республики Национального собрания Беларуси на очередном заседании сессии рассматривает 11 вопросов

Речь идёт о качестве и безопасности продовольствия, об исключении нелегального оборота нефтепродуктов и обеспечении прозрачности операций. Также речь идет о создании более благоприятных условий для ввоза в Беларусь нефтяного жидкого топлива железнодорожным и трубопроводным транспортом. Кроме того, рассматривают законопроекты о ратификации соглашений между правительством Беларуси и правительствами Венгрии, Южной Кореи, Финляндии, Северной Кореи и Венесуэлы.