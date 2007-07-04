Ситуация в Палестине напоминает затишье перед бурей

Белорусские граждане желают вернуться на родину. Готовится второй этап эвакуации белорусских граждан из Сектора Газа.

Военные действия пока прекращены. Несмотря на то, что движение Хамас пришло к власти, ситуация в этой части региона остается неспокойной. Напомним, что в первую волну эвакуации попали две гражданки Беларуси и их дети - всего 7 человек. 22 июня они благополучно вернулись на родину.

Сейчас в Палестине находится четыре женщины и их дети - всего 14 человек. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Государстве Израиль Игорь Лещеня сообщил, что с ними постоянно поддерживается контакт через белорусского консула. Из 14 только одна гражданка изъявила желание вернуться на Родину. Многие надеются на стабилизацию обстановки, другие бояться, что не смогут вернуться назад.

"Речь идет в основном о тех гражданах, которые не смогли эвакуироваться в первый раз. Сейчас в российский список внесена одна наша гражданка, все страны СНГ присоединяются к России и список один", - сообщил Игорь Лещеня.