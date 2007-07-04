Впервые в истории суверенной республики все белорусы спели главную песню страны вместе

Торжества прошли по всей республике. В них приняли участие более миллиона 126 тысяч человек.

Только в столице за три дня было организовано 240 праздничных мероприятий. Одними из самых ярких стали военный парад, а также спортивно-молодежное шествие, тема которого - Год ребенка. Днем праздничные гулянья развернулись во всех районах столицы. С размахом отметили День республики и в регионах.

У стелы "Минск - город-герой" состоялся финал праздничного концерта республиканской акции "За независимую Беларусь!". Она началась в Минске еще в марте, облетела всю страну и 3 июля вновь вернулась в столицу. Руслан Алехно, Дмитрий Колдун, Анжелика Арурбаш, Валерий Леонтьев... Это лишь некоторые участники гала-концерта. Нынешняя акция собрала самые известные и любимые белорусами имена. Площадный спектакль - так назвали организаторы это грандиозное действо. Он объединил лазерное шоу, огненную инсталяцию, воздушную феерию и пиротехнический балет - такого еще не было в Минске.

В половине одинадцатого к стелле "Минск город-герой" подъехал Президент. По традиции в этот день Александр Лукашенко всегда в гуще праздничных событий. Но нынешний День Независимости особенный.



В этом году была организована уникальная акция: за пять минут до праздничного фейерверка гимн Беларуси запела вся страна. Хоровое исполнение главной песни республики проходило впервые и одновременно во многих городах страны. Первой запела столица.

Известные всем слова спели и в приграничном Бресте, и в фестивальном Витебске, и в древнем Гродно. Акция одновременно проходила по всей стране. Это самое массовое исполнение Государственного гимна в истории Беларуси.

В Мингорисполкоме отметили, что праздники прошли без происшествий. Общественный порядок был обеспечен на должном уровне, милиция несла службу в усиленном режиме. Особое внимание уделялось обеспечению личной и имущественной безопасности граждан в местах проведения массовых мероприятий.