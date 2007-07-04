Оман рассчитывает на стратегическое партнерство с Беларусью

Деловые круги султаната Оман готовы участвовать в инвестиционных проектах белорусской столицы. 4 июля в Мингорисполкоме прошли двухсторонние переговоры.

Председатель Михаил Павлов отметил, что состоявшийся в нынешнем году визит Президента Александра Лукашенко в Оман стал новой вехой в развитии сотрудничества. В свою очередь Варит Аль Харуси - исполнительный директор резервного фонда Султаната Оман - сказал, что у двух стран много общего и отличные перспективы.



Сегодня оманская делегация посетила торгово-административные комплексы, спортивные и досуговые объекты Минска.



Гости проявляют интерес к гостиничному бизнесу, жилищному строительству и развитию туризма. Они готовы вкладывать средства в долгосрочные инвестиционные проекты.