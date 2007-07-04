Прямой эфир

Оман рассчитывает на стратегическое партнерство с Беларусью

04 июля 2007 12:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Деловые круги султаната Оман готовы участвовать в инвестиционных проектах белорусской столицы. 4 июля в Мингорисполкоме прошли двухсторонние переговоры.
Председатель Михаил Павлов отметил, что состоявшийся в нынешнем году визит Президента Александра Лукашенко в Оман стал новой вехой в развитии сотрудничества. В свою очередь Варит Аль Харуси - исполнительный директор резервного фонда Султаната Оман - сказал, что у двух стран много общего и отличные перспективы. 

Сегодня оманская делегация посетила торгово-административные комплексы, спортивные и досуговые объекты Минска.

Гости проявляют интерес к гостиничному бизнесу, жилищному строительству и развитию туризма. Они готовы вкладывать средства в долгосрочные инвестиционные проекты.

Другие новости рубрики

Все новости
04 июля 2007 10:42

Перспективы сотрудничества в энергетической сфере обсудят Беларусь и ЮАР

04 июля 2007 08:45

Впервые в истории суверенной республики все белорусы спели главную песню страны вместе

03 июля 2007 13:41

Старт всенародному празднику дал глава государства