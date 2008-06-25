Сегодня первый день работы Центральной избирательной комиссии

И сегодня на первом заседании Центральной избирательной комиссии вновь прозвучали заявления о том, что нынешние выборы пройдут открыто и демократично. Сегодня же приняты все постановления, которые будут регулировать основные этапы избирательной кампании, а регионы уже получили все разъяснения и даже бланки подписных листов.

В повестке первого дня работы Центральной избирательной комиссии было 13 вопросов. С это цифры в шуточной форме и открылось заседанию Как заметила Лидия Ермошина, председатель Центризбиркома, эта цифра довольно часто встречается в нынешней политкампании, начиная с порядковых номеров отдельных нормативных актив. Но бояться это не стоит. Для многих эта цифра бывает счастливой. Так и у самой Лидии Михайловны служебное удостоверение с номером 13-ть.

Начав в непринуждённой обстановке, члены комиссии приступили к серьезной работе. Буквально за час с небольшим, были приняты все постановления - от календарных планов до финансирования - которые и будут сопровождать выборы. Стоит отметить, существенных изменений в процесс и структуру не внесено. Так по-прежнему в стране заработают 110 избирательных округов. Их границы опубликуют в ближайшее время. Изменится лишь количество избирательных участков с учётом демографии последних лет.

Уже сегодня можно сказать, что выборы будут сложными даже по сравнению с президентскими. Очень много ожидается участников, поэтому и борьба за мандаты – жестокая. К тому же, заявлено, что нынешняя кампания будет и более открытой. В частности, пройдёт в условиях широкого политического духа. Как и раньше, кандидатами могут стать все граждане Беларуси, достигшие 21-го года. Выдвижение начнётся уже с 20 июля.

В Избиркоме прогнозируют, что среди соискателей депутатских портфелей будет не менее трети нынешнего созыва Парламента. И главная интрига всей кампании – насколько сильные личности придут им на смену.



Главное политическое событие года – выборы в белорусский Парламент - становятся темой номер один на ближайшие месяцы.