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Сегодня первый день работы Центральной избирательной комиссии

25 июня 2008 17:30
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Главное политическое событие года – выборы в белорусский Парламент - становятся темой номер один на ближайшие месяцы.
И сегодня на первом  заседании Центральной избирательной комиссии вновь прозвучали заявления о том, что нынешние выборы пройдут открыто и демократично. Сегодня же приняты все постановления, которые будут регулировать основные этапы избирательной кампании, а регионы уже получили все разъяснения и даже бланки подписных листов.
 
В повестке первого  дня работы  Центральной избирательной комиссии было 13 вопросов. С это  цифры в шуточной форме и  открылось заседанию Как заметила Лидия Ермошина, председатель  Центризбиркома, эта цифра  довольно часто встречается в нынешней политкампании, начиная с порядковых номеров  отдельных нормативных актив. Но бояться это не стоит. Для многих эта цифра бывает счастливой. Так и у самой Лидии Михайловны служебное удостоверение с номером  13-ть.
 
Начав в непринуждённой обстановке, члены комиссии приступили к серьезной работе.  Буквально за час с небольшим, были приняты все постановления - от календарных планов до финансирования - которые и будут сопровождать выборы. Стоит отметить, существенных изменений в  процесс  и структуру не внесено. Так по-прежнему в стране заработают 110 избирательных округов. Их границы  опубликуют в ближайшее время. Изменится лишь количество избирательных участков с учётом демографии последних лет.
 
Уже  сегодня можно сказать, что  выборы будут сложными  даже по сравнению с  президентскими.  Очень много ожидается участников, поэтому и борьба за  мандаты – жестокая.  К тому же, заявлено, что нынешняя кампания будет и более открытой. В частности, пройдёт  в условиях широкого политического духа. Как и раньше, кандидатами могут стать все граждане Беларуси, достигшие 21-го года.  Выдвижение начнётся уже с 20 июля.
 
В Избиркоме прогнозируют, что среди соискателей депутатских портфелей будет не менее трети  нынешнего  созыва Парламента. И главная интрига всей кампании – насколько сильные личности придут им  на смену.

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