Россия не получила ответа от США о ходе переговоров с Литвой по размещению американской ПРО на ее территории

А это говорит о том, что неформальная договоренность между сторонами существует. Глава внешнеполитического ведомства России в очередной раз назвал размещение элементов американской ПРО в Европе - стратегической ошибкой, мешающей наладить сотрудничество между Россией, США и Европой по защите от ракетных угроз.

Напомним, на минувшей неделе польский МИД официально заявил о том, что США проводят консультации с Литвой по вопросу размещения элементов ПРО в случае неудачи переговоров с Варшавой. Впрочем, в Вашингтоне, как и в Вильнюсе заявление польского МИДа поспешили опровергнуть.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании "четверки" в Берлине.