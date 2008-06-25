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Россия не получила ответа от США о ходе переговоров с Литвой по размещению американской ПРО на ее территории

25 июня 2008 14:22
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Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании "четверки" в Берлине.
А это говорит о том, что неформальная договоренность между сторонами существует. Глава внешнеполитического ведомства России в очередной раз назвал  размещение элементов американской ПРО в Европе - стратегической ошибкой, мешающей наладить сотрудничество между Россией, США и Европой по защите от ракетных угроз.
 
Напомним, на минувшей неделе польский МИД официально заявил о том, что США проводят консультации с Литвой по вопросу размещения элементов ПРО в случае неудачи переговоров с Варшавой. Впрочем, в Вашингтоне, как и в Вильнюсе заявление польского МИДа поспешили опровергнуть.
 
 

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