Президент Беларуси дал интервью газете "Комсомольская правда"

Глава государства подчеркнул, что Беларусь намерена продемонстрировать и Западу, и России, насколько демократичными могут быть выборы.

Интервью Президента "Комсомольской правде" длилось полтора часа. Главного редактора издания больше всего интересовало мнение белорусского лидера относительно строительства Союзного государства и характер отношений Александра Лукашенко с его коллегой Дмитрием Медведевым.

Часть вопросов имели личный характер и касались семьи Президента и его увлечений. Отвечая на вопрос о перспективах Союзного строительства, Александр Лукашенко вспомнил встречу в Бресте и заявил, что Беларусь и Россия придут к достижению глобальных целей по построению Союза двух стран. Президент также отметил, что в Бресте Дмитрий Медведев заявил о своей приверженности Договору о Союзном государстве.



"Парламентские выборы в Беларуси будут проведены максимально открыто и демократично", — заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопросы главного редактора издания Владимира Сунгоркина.