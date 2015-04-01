С проблемами и предложениями к Лилии Ананич 1 апреля обратились десятки жителей агрогородка Ждановичи

Новости Беларуси. Собственный детский телеканал, больше отечественной литературы в библиотеках и подготовка к 70-летию Великой Победы. Со своими предложениями и проблемами к Лилии Ананич 1 апреля обратились десятки жителей агрогородка Ждановичи.

Министр информации Беларуси провела выездной прием граждан. Общение длилось свыше двух часов. Для тех, кто не смог прийти лично, работала прямая телефонная линия. Часть проблем решили прямо на месте, остальные взяли на карандаш. А интересные предложения уже в ближайшее время воплотят в жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Общий настрой обращений к министру информации (это было и личное посещение гражданами, и телефонные звонки) — это внимание в целом к работе сферы информации. Каждый гражданин, который приходил на прием к министру информации в той или степени давал пищу для размышления в профессиональной деятельности СМИ.

Дарья Руденкова, ученица ГУО «Ждановичская средняя школа»:

Мы спрашивали о телевидении, белорусских телеканалах, о том, как можно их сделать более популярными, вывести на более высокий уровень.

Ирина Мирончик, многодетная мама:

Я пришла задать вопрос по поводу того, чтобы больше показывалось детских каналов.