С новыми силами и со свежими идеями

В Минске прошел второй день семинара руководящих работников республиканских и местных государственных органов.

Практическая часть форума прошла на предприятиях Минской области, в учреждениях образования и здравоохранения. Как сделать жизнь в других городах Беларуси не хуже, чем в Минске? С ответом на этот вопрос каждый из участников семинара для себя уже определился. Все: от зарплаты и жилья до развития производственной и социальной сферы поможет выйти городским поселениям на новый уровень. На это нацелена Государственная комплексная программа развития регионов, малых и средних городов до 2010 года.

Работа и жилье - вот что необходимо небольшим поселениям в первую очередь. Малые города в какой-то степени оказались заложниками градообразующих предприятий. Те после распада Советского Союза в основном "выдохлись". Население осталось без работы и нормальных условий проживания. Вдохом в какой-то мере может стать организация выпуска импортозамещающих товаров. Именно такие производства необходимо наладить средним и малым городам. В качестве примера - история с поселком Елизово.

Благоприятные условия для малого предпринимательства. Вот что в первую очередь необходимо создать на селе и в небольших городках. К такому выводу приходят участники семинара.

Работа над развитием небольших населенных пунктов Беларуси должна быть четкой и последовательной. Идти нужно от города к городу: строить школы, больницы и жилье. Это и даст импульс для дальнейшего развития города. Выстроить четкую схему дальнейших действий попытались участники семинара. Чтобы вернувшись на места, от слов сразу же перейти к делу.



Семинар стал толчком к действию. Есть что изменить и над чем поработать руководителям местного звена по возвращению домой.

Заключительный доклад главы государства расставил все точки над "i" в Государственной комплексной программе развития регионов, малых и средних городских поселений. Президент тезисно изложил свое видение возрождения регионов и страны в целом. Производство, социальная сфера, инвестиции и новые рабочие места.

