Беларусь выступит официальным наблюдателем в парламентских выборах в РФ

30 ноября в Москву для участия в наблюдении за парламентскими выборами направляется делегация Центризбиркома. Они пройдут в России 2 декабря. Как правило, накануне дня голосования белорусские представители знакомятся с опытом организации избирательного процесса на базе Московского городского избиркома.

В день выборов они намерены провести обзор участков на территории российской столицы и Московской области, а также вести наблюдение за подсчетом голосов. 3 декабря планируется участие в итоговой пресс-конференции.