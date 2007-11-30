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Беларусь выступит официальным наблюдателем в парламентских выборах в РФ

30 ноября 2007 12:56
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30 ноября в Москву для участия в наблюдении за парламентскими выборами направляется делегация Центризбиркома. Они пройдут в России 2 декабря. Как правило, накануне дня голосования белорусские представители знакомятся с опытом организации избирательного процесса на базе Московского городского избиркома.
В день выборов они намерены провести обзор участков на территории российской столицы и Московской области, а также вести наблюдение за подсчетом голосов. 3 декабря планируется участие в итоговой пресс-конференции.

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