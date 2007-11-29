Вступление Латвии в зону Шенгенского соглашения

Режим пересечения латвийской границы для некоторых категорий белорусов может быть облегчён.

Об этом сообщила Чрезвычайный и Полномочный посол Латвийской Республики в Республике Беларусь Майра Мора.

Напомним, 21 декабря эта страна вступает в зону Шенгенского соглашения. Стоимость визы в 60 евро рекомендована Европейским союзом. А потому государство, которое претендует на вступление в общую зону перемещения, должно подчиняться единым принципам и требованиям.

У Латвии в отношении Беларуси большие туристические планы. Увеличение стоимости визы не станет для этого препятствием, - надеется латвийский посол. Подобного мнения придерживается и белорусская сторона.