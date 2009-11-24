Главный смысл сценария отставки правительства Тимошенко

Оттягать друг друга за галстук. На прошлой неделе в Верховной Раде это было писком моды

Потом окажется: галстук депутата от фракции БЮТ можно купить за целых три пенсии обычного украинского пенсионера. По этой причине Партия Регионов и собирается отправить Кабинет Министров Тимошенко в отставку. На неделе Президент Украины уже во второй раз подписал получивший одобрение в парламенте закон о повышенных соцстандартах. А Кабинет Министров во второй раз отказался его исполнять.

173 подписей депутатов достаточно для регистрации постановления об отставке правительства. Но совсем недостаточно для того, чтобы потом за эту отставку проголосовать.

В ответ на заявления о своей возможной отставке Тимошенко назвала Президента Ющенко террористом, который кладет бомбы в игрушки. Якобы они с Виктором Януковичем закон через парламент провели, а как его реализовать на практике, не подумали. По мнению Тимошенко, на повышенные пенсии и пособия понадобится не 800 миллионов, а 8 миллиардов гривен. Это повышение убьёт украинскую финансовую систему.

Политолог Кость Бондаренко полагает, что инициатива регионалов по отставке правительства Тимошенко сегодня обречена. Ведь зал сессионных заседаний сейчас как тот стакан, который скорее наполовину пуст, чем полон.

Кость Бондаренко – политолог (Украина):

- Многие депутаты попросту отправились на больничные или же в отпуск, как это сделал наш спикер, чтобы не подставить себя, чтобы не рассориться с премьером, либо же с Президентом. Никто не знает, как сложатся события после 17 января или после 7 февраля. И поэтому каждый перестраховывается.

И всё же в этой невозможно возможной отставке есть доля политического смысла, говорит политолог Фесенко. Ведь уже очевидно, что сформировать новое правительство и создать новую коалицию в этом составе парламента – невозможно.

Владимир Фесенко – политолог (Украина):

- Соответственно, новый Президент, как только он вступит на пост главы государства, может издать указ о роспуске Верховной Рады, поскольку одна из причин и предпосылок для такого роспуска – это отсутствие сформированного Кабинета Министров. Этот Кабмин будет отправлен в отставку, новый Кабмин в течение двух месяцев не будет сформирован и, следовательно, новый Президент может абсолютно легитимно распустить парламент и назначить досрочные парламентские выборы. Вот, думаю, в этом и главный смысл вот этого сценария отставки правительства Тимошенко.

После этой встречи поводов упрекать премьера у оппозиции порядком прибавится. В Ялте Тимошенко целых 3 часа ждала опаздывающего Путина, чтобы на пресс-конференции журналисты услышали …

Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины:

- Решение Правительства России, Владимира Владимировича, «Газпрома» не начислять штрафные санкции Украине в 2009 году мы высоко ценим.

Владимир Путин, премьер-министр России:

- Принято решение не применять эти санкции. И я публично хочу это подтвердить

Уже с 1 января 2010 Украина будет покупать российский газ по рыночной стоимости, правда и цена транзита через эту страну для Газпрома вырастет больше, чем наполовину. Но вот штрафных санкций за недобор Украиной газа на сумму почти в 8 миллиардов долларов Россия требовать не будет. Правда, фиксировать это документально почему-то никто не стал.

Зато у фракции «Наша Украина-Народная самооборона» на следующий день появилось много поводов обсудить премьера. Тимошенко в Ялте, по их мнению, не имела права унижать достоинство украинского Президента и так подхихикивать российскому премьеру. Который активно шутил тоже про галстуки… правда, про пожёванные. Ведь в то же самое время Ющенко и Саакашвили в Киеве открывали новое грузинское посольство.



То, что Тимошенко представляет как свою победу – на самом деле – поражение, убеждена оппозиция. Если документа о непредъявлении санкций нет, то и радоваться нечему. Глядишь, завтра Путин передумает. А вот цена рыночной и останется. То ли из-за этой обиды, то ли самом деле бюджет 2010 оказался настолько плох, но в пятницу Верховная Рада не проголосовала ни за одну поправку.

Александр Ефремов, заместитель руководителя фракции Партии Регионов:

- Ей нужно отсутствие документа, в результате которого она и в дальнейшем могла бы распределять средства через свои решения Кабинета Министров.

А вот БЮТовцы повторяют свою истину. Это регионалы хотят затянуть бюджетный процесс, чтобы не приступать к рассмотрению двух очень важных законов. Это изменения в закон о выборах Президента и закон о реестре избирателей.

Сергей Мищенко, народный депутат фракции Блока Юлии Тимошенко:

- Всё что сегодня происходит в Верховной Раде, на всё это сейчас нужно смотреть через призму Президентских выборов. Сегодня реестр избирателей почищен – 600 тысяч мёртвых душ и двойников выявлено сегодня в Восточной Украине. И понятно, что эти 600 тысяч очень влияют на результат выборов. А законом предусматривается, что их можно будет включить в два последних дня только по решению суда. А они хотят норму, по которой сама территориальная комиссия могла бы решить этот вопрос.

К концу дня Рада поручила правительству проект бюджета переписать. Официально главная причина – отсутствие в нём всё того же закона о повышении соцстандартов. Депутаты Блока Тимошенко на это, конечно обиделись, и уже заявили, что проект переписывать не станут. А, значит, предвыборный угар популистских заявлений в Украине ещё не дошёл до своего разгара.

По предположению Блока Тимошенко Регионалы хотят отправить их правительство в отставку уже к 5 декабря. В этом случае премьер и министры будут работать с приставкой и. о. 60 дней, т.е. как раз до даты проведения второго тура Президентских выборов. Якобы «синие» хотят, чтобы к моменту, когда новый Президент внесёт в парламент кандидатуру нового Премьера, в Раде действовало «техническое большинство». И премьером этим в итоге стал бы Виктор Ющенко.