Прямой эфир

Регистрация кандидатов в Президенты Беларуси пройдет во Дворце Республики

18 ноября 2010 07:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Ожидается, что сегодня же жеребьёвкой определится порядок выступлений кандидатов с предвыборной программой. Документы в Центризбирком подали 11 претендентов на пост главы государства.

Однако реальные шансы быть зарегистрированными имеют 10 человек, которые собрали более 100 тыс. подписей. Им будут вручены удостоверения о регистрации, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Или сам кандидат, или его доверенное лицо будет тянуть конверты. И узнает, когда будет запись его выступления с предвыборной программой и выход в эфир. Ожидается, что записи будут накануне эфиров, чтобы кандидат мог самостоятельно внести правки, исправить шероховатости. Иными словами, будет сделано все, чтобы сам кандидат был доволен своим выступлением.

Другие новости рубрики

Все новости
17 ноября 2010 11:57

60% белорусов считают политическую обстановку в стране спокойной

В Минск прибывают долгосрочные наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ
17 ноября 2010 07:24

В Минск прибывают долгосрочные наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ

16 ноября 2010 17:58

Александр Рар, журналист-политолог: Ни в коем случае Беларусь не должна рассматриваться как буферное государство