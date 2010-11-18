Регистрация кандидатов в Президенты Беларуси пройдет во Дворце Республики

Ожидается, что сегодня же жеребьёвкой определится порядок выступлений кандидатов с предвыборной программой. Документы в Центризбирком подали 11 претендентов на пост главы государства.

Однако реальные шансы быть зарегистрированными имеют 10 человек, которые собрали более 100 тыс. подписей. Им будут вручены удостоверения о регистрации, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Или сам кандидат, или его доверенное лицо будет тянуть конверты. И узнает, когда будет запись его выступления с предвыборной программой и выход в эфир. Ожидается, что записи будут накануне эфиров, чтобы кандидат мог самостоятельно внести правки, исправить шероховатости. Иными словами, будет сделано все, чтобы сам кандидат был доволен своим выступлением.