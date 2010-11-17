60% белорусов считают политическую обстановку в стране спокойной

Теплая погода будит весенние инстинкты у животных.
Праздник ассоциируется с молодостью и романтикой, но его история связана с печальными событиями.
На подмостки театральной сцены вышел робот. Он, а точнее она, ведь это женщина, умеет самостоятельно передвигаться по сцене, петь, разговаривать и жестикулировать. А лицо ее может выражать до 16 эмоций, в том числе радость, удивление, гнев.
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