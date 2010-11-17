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60% белорусов считают политическую обстановку в стране спокойной

17 ноября 2010 11:57
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Таковы данные опроса, проведенного институтом социологии Национальной академии наук, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».Позитивную оценку, отвечая на вопрос, дали 60% респондентов. Затруднились ответить около 15% опрошенных.
# общество

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