60% белорусов считают политическую обстановку в стране спокойной

В Японии прошла премьера спектакля с актрисой-роботом в главной роли

На подмостки театральной сцены вышел робот. Он, а точнее она, ведь это женщина, умеет самостоятельно передвигаться по сцене, петь, разговаривать и жестикулировать. А лицо ее может выражать до 16 эмоций, в том числе радость, удивление, гнев.