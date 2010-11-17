В Минск прибывают долгосрочные наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ

Они займут наблюдательные посты по всей стране. В состав миссии вошли представители Украины, Венгрии, Грузии, Греции, Германии, Болгарии и других стран.

Наблюдатели будут встречаться представителями госорганов, СМИ, а также гражданского общества Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Основной акцент будет сделан на практику применения обновленного Избирательного законодательства.

Герт Аренс, руководитель миссии наблюдателей ОБСЕ:

Мы будем очень тщательно выполнять нашу работу, высказываться всегда деликатно и указывать только на те моменты, на которые у нас есть подтверждения. Мое единственное желание, чтобы в отчете после выборов я написал, что они были проведены с теми обязательствами, которые взяла на себя Беларусь.