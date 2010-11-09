Пять минут с Сергеем Савицким

«Но если в партию сгрудились малые…», — жег глаголом революционный поэт в прошлом веке. Чем не универсальная формула для оценки значения партийной составляющей современной жизни? Тем более что нынешняя избирательная кампания чуть ли не каждый день дает пищу для размышлений по поводу. Здравствуйте, меня зовут Сергей Савицкий!

Заголовки некоторых интернет-изданий щедро напитаны обидой партийных товарищей на результат формирования участковых избирательных комиссий. Общий смысл претензий сводится к короткой реплике: «Нас мало».

Действительно, не богато. От общей численности учкомов за партиями всего-то 2,5%. Причем за всеми вместе: оппозиционными, нейтральными и лояльными. А если взять каждую в отдельности, то никто из них не дотянул и до процента. Возможно, стороннего наблюдателя такой расклад и насторожит. Если он не знает, что составы комиссий формируются практически пропорционально поданным заявкам. И когда на 70 с лишним тысяч мест претендует почти 85 тысяч человек, понятно, что не все желающие поработать такую возможность получат.

Автоматически уменьшается представительство всех категорий выдвиженцев. А коль даже от их количества у каждой из партий не было того же процента, на кого пенять? Лаг в ноль целых и сколько-то десятых здесь погоды явно не делает. Вот и журналистка Светлана Калинкина, которую ну никак не заподозришь в симпатии к власти, задается вполне резонным вопросом.

Светлана Калинкина, журналист:

Как получилось, что партии пять лет готовились к президентским выборам, пять лет говорили, что будут настаивать на включении своих людей в избиркомы, но по всей стране все вместе нашли всего тысячу человек? Имеют ли право на существование и могут ли называться партиями те, кто в своих рядах не наскреб и по пятьдесят кандидатов, готовых работать в комиссиях? И зачем нам такие партии, которые существуют только для имитации бурной партийной жизни?

Ситуация почти один в один повторяет апрельские выборы в Местные советы. После внесения изменений в избирательное законодательство их называли генеральной репетицией президентской кампании. Партийное представительство в избирательных комиссиях уже тогда было минимальным, несмотря на значительно расширившиеся возможности. Аналитики на этот счет рассуждали охотно. Одни говорили о том, что партии берегут силы, другие — о низком их интересе к участию в работе Местных советов. Но ближе всех к истине, похоже, оказались те, кто констатировал слабость кадрового ресурса белорусских партийных структур. Просто нет у них достаточного количества людей для широкого участия в значительных политических событиях.

Увы, складывается впечатление, что в нашей политической среде все больше формируются этакие потребительские настроения. Ведь ясно, что далеко не заслуга ее представителей в том, что вполне ярко и динамично прошел этап сбора подписей в поддержку вероятных кандидатов в президенты. По большому счету, субъектов политического процесса на большую сцену вытащила действующая власть. А Центризбирком к участникам кампании относится и вовсе по-матерински бережно — зарегистрировал максимум инициативных групп.

Под стать и прочие условия. Лучшие места для пикетов – пожалуйста. Есть дельные советы, как улучшить процесс – принимаются. Кто-то набедокурил с досрочной агитацией – слегка пожурили. А что на выходе? Один участник гонки собирает 700 подписей и, размножив их на ксероксе, выдает за необходимые 100 тысяч. Второй, промолчав весь подписной период, отмечается в личном блоге невнятным манифестом к нации. Третий, заявив о самой многочисленной инициативной группе и наличии у него необходимого количества автографов в поддержку (которых, к слову никто не видел), снимается с дистанции. Оправдал, значит, доверие подписавшихся. А партии тем временем жалуются, что собрали мало людей под свои знамена.

Конечно, не поспоришь с тем, что вся эта чехарда разукрашивает предвыборный процесс. Но между креативом и балаганом все же должна оставаться некоторая разница. Хотя бы для того, чтобы любой экспромт участника не оставлял сомнений в серьезности его намерений. В заинтересованном отношении к результату и ответственности за него.

А пока все выглядит так, будто наши политические субъекты взяли за главное правило тезис: «Делай, что хочешь – ЦИК вывезет». Но при всех возможных и невозможных допущениях эта структура не нарисует партиям нужную численность. Участникам гонки не соберет подписные листы и не поведет под белы руки к финалу кампании. Нет таких законодательно обоснованных полномочий. С таким настроением, как в известном анекдоте, «слона не продашь». До свидания!