Пять минут с Сергеем Савицким

Заголовки некоторых интернет-изданий щедро напитаны обидой партийных товарищей на результат формирования участковых избирательных комиссий. Общий смысл претензий сводится к короткой реплике: «Нас мало».
Действительно, не богато. От общей численности учкомов за партиями всего-то 2,5%. Причем за всеми вместе: оппозиционными, нейтральными и лояльными. А если взять каждую в отдельности, то никто из них не дотянул и до процента. Возможно, стороннего наблюдателя такой расклад и насторожит. Если он не знает, что составы комиссий формируются практически пропорционально поданным заявкам. И когда на 70 с лишним тысяч мест претендует почти 85 тысяч человек, понятно, что не все желающие поработать такую возможность получат.
Автоматически уменьшается представительство всех категорий выдвиженцев. А коль даже от их количества у каждой из партий не было того же процента, на кого пенять? Лаг в ноль целых и сколько-то десятых здесь погоды явно не делает. Вот и журналистка Светлана Калинкина, которую ну никак не заподозришь в симпатии к власти, задается вполне резонным вопросом.
Светлана Калинкина, журналист:
Как получилось, что партии пять лет готовились к президентским выборам, пять лет говорили, что будут настаивать на включении своих людей в избиркомы, но по всей стране все вместе нашли всего тысячу человек? Имеют ли право на существование и могут ли называться партиями те, кто в своих рядах не наскреб и по пятьдесят кандидатов, готовых работать в комиссиях? И зачем нам такие партии, которые существуют только для имитации бурной партийной жизни?
Ситуация почти один в один повторяет апрельские выборы в Местные советы. После внесения изменений в избирательное законодательство их называли генеральной репетицией президентской кампании. Партийное представительство в избирательных комиссиях уже тогда было минимальным, несмотря на значительно расширившиеся возможности. Аналитики на этот счет рассуждали охотно. Одни говорили о том, что партии берегут силы, другие — о низком их интересе к участию в работе Местных советов. Но ближе всех к истине, похоже, оказались те, кто констатировал слабость кадрового ресурса белорусских партийных структур. Просто нет у них достаточного количества людей для широкого участия в значительных политических событиях.
Увы, складывается впечатление, что в нашей политической среде все больше формируются этакие потребительские настроения. Ведь ясно, что далеко не заслуга ее представителей в том, что вполне ярко и динамично прошел этап сбора подписей в поддержку вероятных кандидатов в президенты. По большому счету, субъектов политического процесса на большую сцену вытащила действующая власть. А Центризбирком к участникам кампании относится и вовсе по-матерински бережно — зарегистрировал максимум инициативных групп.
Под стать и прочие условия. Лучшие места для пикетов – пожалуйста. Есть дельные советы, как улучшить процесс – принимаются. Кто-то набедокурил с досрочной агитацией – слегка пожурили. А что на выходе? Один участник гонки собирает 700 подписей и, размножив их на ксероксе, выдает за необходимые 100 тысяч. Второй, промолчав весь подписной период, отмечается в личном блоге невнятным манифестом к нации. Третий, заявив о самой многочисленной инициативной группе и наличии у него необходимого количества автографов в поддержку (которых, к слову никто не видел), снимается с дистанции. Оправдал, значит, доверие подписавшихся. А партии тем временем жалуются, что собрали мало людей под свои знамена.
Конечно, не поспоришь с тем, что вся эта чехарда разукрашивает предвыборный процесс. Но между креативом и балаганом все же должна оставаться некоторая разница. Хотя бы для того, чтобы любой экспромт участника не оставлял сомнений в серьезности его намерений. В заинтересованном отношении к результату и ответственности за него.
А пока все выглядит так, будто наши политические субъекты взяли за главное правило тезис: «Делай, что хочешь – ЦИК вывезет». Но при всех возможных и невозможных допущениях эта структура не нарисует партиям нужную численность. Участникам гонки не соберет подписные листы и не поведет под белы руки к финалу кампании. Нет таких законодательно обоснованных полномочий. С таким настроением, как в известном анекдоте, «слона не продашь». До свидания!