Реальные шансы стать кандидатами в Президенты Беларуси имеют 10 человек

Об этом девятого ноября сообщил секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Николай Лозовик. Таковы предварительные итоги проверки достоверности подписей в поддержку выдвижения кандидата в Президенты.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Не обошлось без ошибок, без недостоверных подписей. Эти недостоверные подписи были практически у всех потенциальных кандидатов. Наиболее распространенный фактор, который выявлялся при проверке, это пользование членами инициативных групп какими-то базами данных о гражданах. Они вносили в подписные листы адрес, фамилии, имя, отчество гражданина. А подпись его ставили сами.

Говоря о процедуре проверки достоверности подписей Николай Лозовик подчеркнул, что она носила либеральный характер. Подход ко всем претендентам был одинаковым, полностью соответствовал избирательному законодательству. А любые сомнения трактовались в пользу потенциальных кандидатов.

Зарегистрировать их Центризбирком намерен до 19 ноября, чтобы в течение месяца до выборов они могли вести агитационную кампанию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Напомним, что выборы Президента Республики Беларусь назначены на 19 декабря этого года.