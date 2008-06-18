Проект Декларации прав книги обсудят в Минске эксперты СНГ

Провозгласив ее, страны Содружества подтвердят свои намерения претворять в жизнь принцип «Книга без границ». Так, книжная продукция стран сможет стать достоянием всего СНГ. Участники Декларации намерены стимулировать создание и деятельность организаций, занятых в сфере издания, полиграфии, распространения и библиотечного дела. После окончательного согласования проект Декларации прав книги вынесут на рассмотрение Совета глав государств СНГ.