В Беларусь прибывает правительственная делегация Узбекистана

Гости намерены встретится с руководством Совета министров нашей страны, принять участие в заседании совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, посетить ряд промышленных предприятий. Цель нынешнего визита – увеличение двустороннего товарооборота, а также развитие сотрудничества в различных отраслях экономики. В настоящее время отношения между нашими странами динамично развиваются. За четыре месяца года взаимный товарооборот составил 44 миллиона долларов и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2007-го более чем на 40%.