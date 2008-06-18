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В Беларусь прибывает правительственная делегация Узбекистана

18 июня 2008 07:59
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Гости намерены встретится с руководством Совета министров нашей страны, принять участие в заседании совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, посетить ряд промышленных предприятий. Цель нынешнего визита – увеличение двустороннего товарооборота, а также развитие сотрудничества в различных отраслях экономики. В настоящее время отношения между нашими странами динамично развиваются. За четыре месяца года взаимный товарооборот составил 44 миллиона долларов и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2007-го более чем на 40%.

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