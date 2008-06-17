Президент Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором этого российского региона заявил, что есть совместная заинтересованность в переработке леса, торфа, а также в сотрудничестве по другим направлениям.

Прямое сотрудничество Беларуси с российскими регионами: схема, предложенная когда-то белорусским Президентом, сегодня себя уже полностью оправдала. Главы российских областей поняли все преимущества такого типа экономического взаимодействия (напрямую). Более того, личные контакты, которые они очень часто приезжают налаживать в Минск, впоследствии сказываются и на экономических показателях взаимного товарооборота.

Новгородский губернатор в Беларуси на это как раз и рассчитывает. Личные связи, которые он наладил за последние 24 часа пребывания в Минской области, в будущем, уверен Сергей Митин, напрямую скажутся на объемах экспортно-импортных поставок.

Президент и российский губернатор во время встречи сразу перешли к конкретике. Беларусь заинтересована в развитии торгово-экономических отношений с Новгородской областью. Александр Лукашенко заявил, что есть совместный интерес в переработке леса, торфа, а также в сотрудничестве по другим направлениям.

Новгородская область России тоже заявляет о своем интересе: без белорусских элитных семян зерновых на Родину не уедут, сказал Сергей Митин. Основу экспорта также могут составить белорусские машины для жилищно-коммунального хозяйства, аграрного сектора, для дорожного строительства и лесной отрасли. Губернатор Сергей Митин рассказал Президенту: специалисты обеих сторон уже договариваются о прямых поставках этой продукции.

Встреча в Правительстве – еще один этап переговорного процесса. И тоже о конкретике экспортно-импортных операций. Здесь уже детально говорили о таких товарных позициях, как торф и лес. Сергей Митин узнав, что в Беларуси торфяные ресурсы ограничены, предложил их совместную разработку в России.

Приезд новгородского губернатора Сергея Митина как раз в преддверии визита российского Президента Дмитрия Медведева в Беларусь. Официальный Минск готов узнать о наличии каких-либо проблем в двусторонних отношениях именно с позиции регионов, чтобы уже в воскресенье обсуждать это на уровне Президентов двух стран.

