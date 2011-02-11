Президент Египта Хосни Мубарак ушел в отставку

Об этом сообщил вице-президент страны генерал-лейтенант Омар Сулейман.

На переходный период управление государством поручено Высшему совету вооруженных сил. Ожидается, что его представитель в ближайшее время выступит по телевидению с программной речью.

Тем временем, эксперты предупреждают, ситуация в Египте может развиться по любому, самому непредсказуемому и самому опасному, сценарию. В центре Каира и во многих крупных городах скопились сотни тысяч сторонников и противников сменившейся администрации, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Еще больше людей участвуют в забастовках с требованиями предоставления работы и еды.

Причиной послужили беспорядки последних недель, которые усугубили и без того непростую социально-экономическую ситуацию.

Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

В условиях массового роста цен на продовольствие на мировых рынках нищета на египетских улицах и в деревнях превратилась в полную нищету на грани деградации. Это заставило миллионы людей выйти с требованиями.

Дальнейшее развитие событий связано, в том числе, каким образом те или иные радикальные силы смогут воспользоваться этой ситуацией дестабилизации.