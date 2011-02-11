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Новые антиправительственные акции в Египте вызвало последнее заявление главы государства Хосни Мубарака

11 февраля 2011 09:50
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Сотни молодых людей собираются у ряда административных зданий.

Всплеск недовольства вызван последним заявлением главы государства Хосни Мубарака, который в телеобращении сообщил, что делегирует часть своих полномочий вице-президенту. В свою очередь, Омар Сулейман в обращении призвал людей вернуться к мирной жизни и прекратить беспорядки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Однако манифестанты требует немедленных кардинальных политических и социальных перемен.

Ночью разъярённая толпа пыталась прорваться в штаб-квартиру государственного телевидения. Их оттеснили военные. Призывы к проведению массовой акции протестов появились в интернете. Эксперты опасаются, что дальнейшая эскалация напряжённости может вылиться в кровавые беспорядки, вплоть до гражданской войны. Также ожидается, что в ближайшие часы с новым заявлением выступит военное командование.

Массовые беспорядки в Египте

Массовые беспорядки в Египте

Массовые беспорядки в Египте

Массовые беспорядки в Египте

Массовые беспорядки в Египте

Массовые беспорядки в Египте

Массовые беспорядки в Египте

Массовые беспорядки в Египте

Массовые беспорядки в Египте

Массовые беспорядки в Египте

# Фотофакт

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