Что на самом деле дала Польша белорусским политбеженцам, посулив бесплатное обучение?

За чужой счет или чему на самом деле обучают белорусскую молодежь за границей? Недавно Польша выразила готовность принять студентов, у которых возникнут проблемы с получением образования в белорусских вузах — якобы по политическим мотивам.

Для этих целей используется основанная несколько лет назад программа Калиновского. Только информации о ней намного меньше, чем скандалов, связанных с ее стипендиатами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Как максимум — лавры будущей «политической элиты» Беларуси, как минимум — высокооплачиваемая работа в странах Евросоюза. Примерно такие вещи говорят молодым людям координаторы образовательной программы Калиновского. В ней белорусам предлагается бесплатное обучение в польских вузах. В том случае, если в родных университетах получить знания нельзя якобы по политическим мотивам.

В Минобразования много-много уже раз говорили, что по политическим мотивам студентов в Беларуси не отчисляют. Вот свежая ситуация, развернувшаяся вокруг студентки 5 курса БГПУ Ольги. Фамилию не будем называть по этическим соображением. Девушка получила 10 суток за участие в несанкционированной акции 19 декабря. Отбыв наказание, Ольга пропала, пропустила сессию. Видимо, решив, что отчисление неизбежно, просто уехала домой. Университет связался с ее родными, чтобы поинтересоваться, где она и будет ли продолжать обучение. На днях студентка вернулась. На руках была справка, что сессию она пропустила из-за болезни. Так что по закону сроки сдачи экзаменов Ольге продлили. Отчислять ее не собираются.

Леонид Пергаменщик, декан факультета психологии БГПУ им. М. Танка:

Она к своему заявлению приложила документ, где говорится, что она участвовала в несанкционированном митинге, что является нарушением общественного порядка. Но основанием для отчисления это НЕ ЯВЛЯЕТСЯ! Страхов у нее, видимо, было много, и она через подружку пыталась выселиться из общежития. Она подумала, что она выселена. Когда она приехала, я сказал ей, что она может идти в общежитие. Она была удивлена. Приятно, но удивлена.

К получению знаний в чужой стране по программе Калиновского готовят в рекордно короткие сроки. Оказывается, польский язык на уровне вузовского преподавания можно выучить всего-то за пару месяцев. В самый престижный Варшавский университет из белорусов попадают единицы. Как правило — дети оппозиционных лидеров. Для остальных — места в провинциальных вузах на специальности с конкурсом где-то 0,4 человека на место. Из стипендии нужно оплачивать проживание в интернате, медицинскую страховку, получение вида на жительство, пересдачу экзаменов. Кроме этого, на какие-то деньги надо питаться.

Вот так, наверное, дорогу к знанием пробивает себе Максим Сергиец — 19 декабря у Дома Правительства. Активист оппозиционных радикальных группировок 1986 года рождения. Некоторое время назад он подавал заявку на участие в обучении по программе Калиновского. После событий 19 декабря Максим скрылся. Недавно его видели в Польше. Говорят, собирается просить политического убежища.

О сомнительных прелестях этого статуса красноречивей всего говорят сами беженцы. Вот интернет-страничка журналиста Евгения Новожилова. Правозащитник, говорящий на 9 языках, не может найти достойную работу. Из его блога, описывающего множество примеров более чем странного отношения к беженцам в Польше, можно сделать вывод, что здесь они нужны в основном как гастарбайтеры. Какая уже там политическая или интеллектуальная элита, о которой говорят координаторы программы Калиновского!?

Евгений Новожилов, журналист:

Порядочный человек не может жить в Польше даже со статусом беженца. Я лишен в Польше права на жизнь. У меня есть только право сдохнуть на помойке. Мне довелось узнать, что польские работодатели ненавидят политбеженцев. Я подвергаюсь дискриминации именно потому, что таковым являюсь.

Стипендиата программы Калиновского Владислава Михайлова уже не интересует бесплатное европейское образование. Учиться в Польшу он уехал как доверенное лицо одного из оппозиционных лидеров. Определили его в самый престижный вуз — Варшавский университет. Вернулся Владислав, не доучившись, но все равно совершенно другим человеком. Когда-то набравший 96 баллов из 100 при поступлении в Гомельский университет транспорта, сегодня он постоянно наблюдается у врачей. После польских университетов у Владислава начались серьезные проблемы с психическим здоровьем, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Федор Сатырев, декан энергетического факультета Гомельского государственного университета транспорта:

После того как он понял, что приехал в Варшаву не для обучения, а для работы по подрыву нашего государственного устройства, то решил вернуться.

Обучающиеся по программе «калиновцы» часто встречаются с представителями радикальной белорусской оппозиции. Не надо объяснять, какие наставления могут дать такие учителя. Главное помнить ответ на вопрос — где бывает бесплатный сыр?